CNA pide a gabinete presidencial que actúe con transparencia y rendición de cuentas

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló que las actuaciones de los miembros del gabinete presidencial deben estar sujetas por transparencia y rendición de cuentas en sus cargos públicos.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que cuando una persona asume una función pública su relación con la ciudadanía se transforma.

Sostuvo que los funcionarios públicos deben actuar con transparencia para que las decisiones públicas sean conocidas, entendidas y evaluadas por la ciudadanía.

Añadió que también es fundamental la rendición de cuentas para que el poder se ejerza con la obligación de explicar y justificar cada acto ante las autoridades y la población.

Coherencia

El CNA exhortó a que la conducta de los funcionarios sea coherentes dentro y fuera del cargo, compatible con el interés público y con los principios de integridad y legalidad.

Adicionalmente, clamó a que haya un escrutinio ciudadano es parte esencial del control democrático. Por otro lado, solicitó a los nuevos funcionarios sean tolerantes a las críticas.

Finalmente, invitó a los hondureños a informarse, observar y ejercer activamente el control social sobre el desempeño institucional de las nuevas autoridades. AG