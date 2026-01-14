spot_img
CNA observa escrutinios jurisdiccionales que realiza el TJE

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) desplegó un equipo de observadores electorales para acompañar al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en el inicio de los escrutinios jurisdiccionales a nivel municipal.

A través de este proceso, el TJE revisa, reabre las maletas y vuelve a contabilizar votos, con el propósito de resolver dudas sobre los resultados electorales.

Nuestra misión es verificar que esta fase se desarrolle con transparencia, legalidad y certeza, garantizando que se respete la voluntad de los electores, a pocos días de que las nuevas autoridades municipales asuman su mandato.

Este martes el ente judicial inició este proceso con el escrutinio del municipio de La Lima. IR

