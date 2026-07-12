CNA mantiene línea firme contra la corrupción, asegura nuevo representante de AMHON en su directiva

Tegucigalpa – El nuevo representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) ante la junta directiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Carlos Gunther, afirmó que la institución mantiene una postura “fuerte y contundente” en la lucha contra la corrupción, desestimando versiones sobre un supuesto debilitamiento en su rol crítico.

El funcionario explicó que su incorporación al órgano directivo responde a la dinámica interna del CNA, donde participan diversos actores de sociedad civil con rotación en sus cargos. En ese contexto, detalló que, al asumir funciones dentro de la AMHON, fue delegado para representar a la organización en el Consejo Directivo.

“Quiero expresar al público que el CNA nació precisamente para combatir la corrupción y sigue firme en esa misión. No ha renunciado a ninguna de sus líneas de acción”, subrayó, al tiempo que insistió en que todos los miembros actuales están comprometidos en fortalecer la institucionalidad y respaldar su trabajo.

El nuevo representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) ante la junta directiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Carlos Gunther.

Respecto al desempeño de la actual directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, el representante indicó que goza de la confianza de las organizaciones que integran el Consejo. “Ha realizado un buen trabajo y no tengo duda de que continuará en esa línea”, expresó, aunque aclaró que por ahora no se discute una eventual ampliación de su período al frente del CNA.

En paralelo, destacó que la AMHON impulsa acciones orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales. Como parte de estos esfuerzos, informó que se han desarrollado nueve foros regionales con la participación de más de 60 municipios, donde se han brindado herramientas para mejorar la gestión pública y el uso adecuado de los recursos.

En estas jornadas, el CNA ha tenido un rol activo mediante asistencia técnica y procesos de capacitación, enfocados en generar mayor conciencia sobre la correcta administración de fondos públicos.

El representante también reiteró que el CNA continuará abordando temas sensibles como el enriquecimiento ilícito, en coordinación con otras instancias fiscalizadoras. “Nuestra función como Consejo Directivo es apoyar, respaldar y gestionar los recursos necesarios para que la institución cumpla eficazmente su labor”, apuntó. JS