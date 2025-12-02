CNA insta al CNE a actuar con transparencia ante prolongada falla en el sistema de divulgación de votos

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, llamó este martes a preservar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a actuar con absoluta transparencia ante la continua falta de actualización de los resultados oficiales.

“Cada voto fue consciente, con coraje y esperanza. Honduras habló con su civismo, lo hizo en paz y con libertad; la voz de millones de ciudadanos es el mayor triunfo de la democracia”, expresó Castellanos en un mensaje publicado en su cuenta X, destacando la participación masiva y pacífica del pueblo hondureño durante las elecciones generales.

Cada voto fue consciente, con coraje y esperanza. Honduras habló con su civismo, lo hizo en paz y con libertad; la voz de millones de ciudadanos es el mayor triunfo de la democracia.



Ahora estamos esperando que el CNE haga su parte para no revivir sombras del pasado. La… — Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) December 2, 2025

“La incertidumbre no debe apagar la luz ciudadana”

Castellanos advirtió que la incertidumbre generada por la ausencia de datos oficiales no debe convertirse en una amenaza para la estabilidad democrática ni revivir episodios de crisis electoral del pasado.

“Ahora estamos esperando que el CNE haga su parte para no revivir las sombras del pasado. La incertidumbre no debe apagar la luz ciudadana que iluminó las urnas”, afirmó.

Sistema del CNE continúa sin funcionar

A primeras horas de este martes, el sistema de divulgación de resultados del CNE seguía sin operar, con su última actualización registrada al mediodía del lunes 1 de diciembre. Esta prolongada interrupción ha suscitado preocupación entre la población, que exige información oficial mientras crecen los rumores y la especulación sobre el rumbo del conteo.

La falla persiste en un contexto ya marcado por un conteo sumamente estrecho y acusaciones cruzadas entre los principales partidos, lo que incrementa la tensión política en todo el país.

CNA: respeto a la voluntad popular

Desde el CNA, Castellanos reiteró que el mayor compromiso de las instituciones debe ser garantizar que la voluntad popular sea respetada sin manipulación, demora injustificada o interferencia de cualquier tipo.

El país permanece a la espera de que el CNE restablezca su sistema y brinde las actualizaciones necesarias para dar certeza al proceso electoral más reñido de los últimos años.LB