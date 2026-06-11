CNA impulsa alianza con Amhon para fortalecer la transparencia en las municipalidades

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los gobiernos locales del país.

En el acuerdo también participan el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como los entes que garanticen la correcta transparencia.

La iniciativa busca consolidar el trabajo conjunto entre las instituciones para acompañar a las alcaldías en procesos de capacitación, control preventivo y fortalecimiento de la gestión municipal.

Trabajo coordinado contra la corrupción

Durante la firma del convenio la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, señaló que, cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, los resultados son más efectivos para la ciudadanía ya que la información circula con mayor facilidad y la asistencia técnica se fortalece.

No obstante, advirtió que “firmar juntos no es lo mismo que trabajar juntos” debido a que la colaboración debe garantizar cambios verificables en la vida de los municipios y de las comunidades.

Según explicó, la participación ciudadana permitirá que las comunidades tengan acceso a información, puedan cuestionar decisiones y ejerzan una vigilancia permanente sobre las autoridades locales.

Por este motivo, aseguró que el CNA acompañará de cerca la implementación del convenio y dará seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones firmantes y las municipalidades participantes.

Auditoría permanentes y recorridos nacionales

Por su parte, el presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, destacó la importancia de que el TSC mantenga una presencia constante en las municipalidades para orientar y prevenir errores administrativos.

Asimismo, el dirigente municipal informó que las instituciones ya han desarrollado reuniones técnicas para diseñar un plan de trabajo que será ejecutado durante el mes de julio.

La estrategia contempla recorridos regionales y jornadas de capacitación dirigidas a alcaldes y a sus principales funcionarios administrativos en distintos puntos del país.

Molina señaló que en algunos municipios han transcurrido más de diez años sin recibir auditorías, situación que genera limita las oportunidades de mejora por la incertidumbre que genera.

Finalmente, agregó que muchos alcaldes requieren acompañamiento técnico para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades administrativas y responder a las demandas de la población.

Castellanos respalda cambios en la administración pública

Tras el evento, Gabriela Castellanos se refirió a la necesidad de evaluar permanentemente el desempeño de los funcionarios públicos y respaldó la toma de decisiones orientadas a

“No hay que tenerle temor al cambio. El temor sería tener a una persona, un funcionario o servidor público que no sirva para la función que se le ha delegado”, afirmó.

Por último, reiteró que la lucha contra la corrupción requiere instituciones sólidas, vigilancia ciudadana y funcionarios comprometidos con el servicio público, para garantizar que los recursos del Estado sean utilizados en beneficio de la población hondureña. AD