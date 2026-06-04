CNA destaca derogación de decreto que debilitaba la rendición de cuentas electoral

Tegucigalpa– El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), calificó como una decisión acertada la determinación adoptada por diputados y diputadas del Congreso Nacional de dejar sin valor y efecto el decreto que, según el organismo, debilitaba los mecanismos de rendición de cuentas en materia de fiscalización electoral de los aspirantes a cargos de elección popular.

A través de sus redes sociales, el CNA señaló que la rectificación corrige una medida que enviaba un mensaje equivocado respecto a las consecuencias derivadas del incumplimiento de obligaciones legales por parte de candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025.

La rendición de cuentas constituye un pilar fundamental para la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, por lo que consideró positiva la decisión de revertir una normativa que, a su juicio, reducía los niveles de control y fiscalización sobre los actores políticos, sostuvo.

Asimismo, el ente anticorrupción reiteró que la vigilancia ciudadana, el escrutinio público y la atención a las preocupaciones de la sociedad son elementos esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática y promover una gestión pública más transparente.

El CNA destacó que decisiones como esta reflejan la importancia de contar con un Congreso Nacional capaz de escuchar, atender y responder a las demandas legítimas expresadas por la ciudadanía.

De igual manera, enfatizó que la confianza en las instituciones se fortalece cuando las autoridades toman en consideración las observaciones realizadas por diversos sectores de la sociedad y actúan en favor de la transparencia y la legalidad.

El organismo fue enfático al señalar que la rendición de cuentas no debe admitir privilegios ni excepciones, por lo que instó a mantener mecanismos de control efectivos para todos los actores que participan en los procesos electorales y en la administración pública. IR