CNA denuncia préstamo de L. 26 millones otorgado por exdirector de OABI y la exjefa administrativa

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este miércoles una nueva línea de investigación que señala al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, por el presunto desvío de 26 millones de lempiras.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos dijo que mover 26 millones de lempiras en esa institución no debería de verse como poca cosa, mucho menos como un simple error administrativo.

Detalló que los hechos identificados bajo esta investigación colocan bajo cuestionamiento al señor Marco Antonio Zelaya exdirector de la OABI, y a la señora Andrea Carolina Zavala exjefa de la Unidad de Administración y Gestión, por decisiones que habrían facilitado la movilización irregular de fondos bajo el resguardo del Estado.

“No estamos hablando de exfuncionarios de bajo rango actuando al margen de la ley, estamos hablando de acciones que involucran a quienes tenían el deber de resguardar los recursos y no de exponerlos a riesgos jurídicos, financieros e institucionales”, resaltó.

Afirmó que según los hallazgos el 17 de diciembre de 2024, una de las empresas incautadas solicitó un préstamo puente por 25 millones de lempiras a la OABI, hasta ahí el procedimiento no tenía nada fuera de lo normal, pero sorprendentemente tan sólo un día después la solicitud cambio de nombre y pasó a llamarse apoyo financiero temporal, una figura que no está contemplada en el reglamento interno de la institución.

“Ese cambio no fue aparentemente tecnicismo, fue una maniobra interna para omitir requisitos obligatorios, evadir controles legales y autorizar desembolsos a empresas sin control técnico y es aquí donde está uno de los puntos más delicados de este caso”, arguyó.

Indicó que cuando una empresa empieza a modificar figuras y flexibilizar procedimientos el problema deja de ser administrativo y pasa hacer un problema de integridad institucional y lo más grave es que esos 25 millones de lempiras se convirtieron fácilmente en 26 millones de lempiras ya que posteriormente se realizó un desembolso adicional de 100 millones y no se encontraron evidencias ni respaldo técnicos de ese dinero, no se han hecho pagos, ni abonos.

¿Quién debería de garantizar la protección de esos recursos?, ¿Quién responderá si mañana el juzgado de privación de dominio ordena devolverlos?, ¿Una vez más le tocará al pueblo hondureño pagar demandas millonarias por los abusos de nuestros servidores”, preguntó.

Añadió si esta acción se habrá hecho una sola vez o esta conducta se convirtió en un patrón de la anterior OABI.

Dijo que para el CNA la lucha contra la corrupción no consiste únicamente en perseguir el desvió directo del dinero público, también implica enfrentar las prácticas, es por eso que cada lempira administrado debió gestionarse bajo parámetros rigurosos y no acomodada a la conveniencia.

Aseguró que el abuso de poder no siempre se refleja metiendo el dinero público al bolsillo de los funcionarios, muchas veces también se manifiestan cuando se tuercen las reglas.

Apuntó que “la anterior OABI no debió administrar lo que tiene bajo su custodia como hacienda sin dueño, lo que está incautado no le pertenece y no puede hacer con ello lo que le parezca eso es lo que estamos denunciando hoy”. IR