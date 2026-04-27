CNA cuestiona nombramiento de director de Aduanas por tener una demanda contra el Estado

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) criticó este lunes el nombramiento de Marco Tulio Abadie como director de la Administración Aduanera de Honduras, y mantiene al mismo tiempo una demanda en contra del Estado.

El ente emitió un pronunciamiento para señalar la necesidad de fijar una posición sobre los estándares de integridad que deben regir el ejercicio de la función pública en Honduras.

Indicó que en los últimos meses ha sido testigo de situaciones que lo hacen reflexionar sobre el cumplimiento de principios éticos en el acceso y permanencia en cargos públicos.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con relación a recientes decisiones en el ámbito gubernamental, considera necesario fijar una posición sobre los estándares de integridad que deben regir el ejercicio de la función pública en Honduras.



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Consideró que el nombramiento de Abadie como director de Aduanas Honduras plantea interrogantes relevantes sobre la coexistencia entre intereses personales e institucionales.

El organismo señaló que cada nombramiento en la administración pública conlleva la obligación expresa de conocer y cumplir el Código de Conducta Ética del Servidor Público.

Añadió que este código establece el deber de evitar cualquier situación que genere conflictos contrapuestos o circunstancias en las que intereses particulares pueden comprometer la objetividad e independencia en el ejercicio del cargo.

“El hecho de que un alto funcionario mantenga una demanda activa contra la misma institución que dirige configura una situación incompatible con los principios de imparcialidad, independencia de criterio y rectitud en la gestión pública”, cita el pronunciamiento.

El mismo escrito subrayó que esta problemática adquiere mayor relevancia a la luz de la reciente directriz anunciada por la Procuraduría General de la República (PGR) que recomienda no proceder con la contratación en la administración pública de personas que mantengan litigios pendientes contra el Estado.

Sostuvo que este criterio debería aplicarse sin distinción de jerarquías o niveles dentro de la función estatal.

El CNA exhortó a todos los funcionarios que se encuentren en situaciones similares a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para eliminar cualquier conflicto de interés.

Por lo tanto, solicitó que el director de Aduanas desestime la acción legal o lo separen del cargo.

Igualmente, llamó al Poder Ejecutivo a garantizar que los nombramientos en la administración pública respondan a criterios de integridad, resguardando la institucionalidad y el interés general por encima de cualquier consideración particular.

Finalmente, el CNA, señala que el ejercicio de la función pública no puede coexistir con intereses litigiosos contra el mismo Estado al que se sirve. AG