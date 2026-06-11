CNA cuestiona las negociaciones políticas que mantiene estancada elección de autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos hizo un llamado al Congreso Nacional para que avance en la elección de los sustitutos de los organismos electorales, especialmente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al tiempo que exhortó a que los cargos públicos sean ocupados por personas con capacidad técnica y no por cuotas partidarias.

La representante del CNA señaló que el proceso de selección ya atravesó etapas importantes y que ahora corresponde al Poder Legislativo cumplir con su responsabilidad en beneficio de la democracia hondureña.

“En las instituciones debe haber personas técnicas y no políticas. Es el momento de que el Congreso Nacional haga su trabajo en beneficio de la democracia”, expresó.

Asimismo, cuestionó las negociaciones políticas que, a su criterio, mantienen estancadas las decisiones relacionadas con estos nombramientos, asegurando que la población está cansada de las componendas que favorecen a intereses particulares.

“Estamos viendo a algunos partidos políticos queriendo más poder y condicionando sus votos a negociaciones de cargos. Eso no puede seguir pasando. El hondureño y la hondureña están hartos de las componendas políticas que solamente benefician a muy pocos”, afirmó.

Consejo de la Judicatura

En relación con la propuesta de creación del proyecto del Consejo de la Judicatura, consideró que se trata de un mecanismo necesario para fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y evitar la concentración de poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Creemos que es un mecanismo que la Corte Suprema de Justicia debe tener para que el poder no se concentre en una sola figura. El Consejo tendría tareas específicas y permitiría realizar evaluaciones más efectivas dentro del sistema judicial”, manifestó.

Evaluaciones periódicas y cambios necesarios

Por otra parte, Castellanos se refirió al desempeño de funcionarios del actual gobierno, señalando que corresponde evaluar la gestión de sus colaboradores y realizar los cambios que considere necesarios.

“El gobierno debe moverse en función de las necesidades del pueblo hondureño. El presidente Nasry Asfura tendrá que evaluar a corto plazo el desempeño de algunos funcionarios y reconocer lo que se está haciendo mal. No hay que tener temor al cambio cuando un servidor público no está cumpliendo con la función que se le ha delegado”, sostuvo.

Finalmente, informó que el CNA se encuentra desarrollando un análisis a través de su Observatorio de Política Criminal, cuyos resultados y posicionamiento oficial sobre el desempeño de funcionarios gubernamentales serán dados a conocer próximamente. LB