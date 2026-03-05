CNA: Congreso debe justificar ante el país si no activa juicio político por posibles irregularidades institucionales

Tegucigalpa- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó públicamente que las elecciones de 2025 dejaron “cicatrices profundas” en el país y evidenciaron una polarización política, desconfianza ciudadana y debilidad institucional durante el desarrollo del proceso electoral.

-Hubo deterioro institucional señaló Castellanos y cuestiona actuaciones en el proceso electoral 2025.

En un mensaje difundido en redes sociales, Castellanos sostuvo que entre las primarias y las elecciones generales se observó un deterioro preocupante en el funcionamiento de las instituciones, particularmente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Señaló que el consejero Marlon Ochoa habría adoptado conductas que —según su análisis— impactaron negativamente en el avance del cronograma electoral, al dejar de asistir de forma injustificada a múltiples sesiones y provocar retrasos en la toma de decisiones administrativas clave, afectando la conformación del pleno y el desarrollo del escrutinio general y especial.

Asimismo, denunció que se interpusieron denuncias penales contra actuaciones técnicas del propio órgano electoral y que se habrían promovido acciones que obstaculizaron etapas determinantes del proceso, poniendo en riesgo la transición constitucional.

Castellanos también cuestionó la actuación del fiscal general, Joel Zelaya, al afirmar que desde el Ministerio Público se desplegó una intervención constante en el proceso electoral, incluyendo investigaciones contra autoridades electorales, solicitudes de antejuicio, allanamientos e incluso la divulgación pública de elementos de investigación, sin observar los principios de objetividad y debido proceso.

La directora del CNA sostuvo que cuando autoridades del Estado comprometen el funcionamiento institucional o exceden sus competencias, la Constitución establece como mecanismo de control el juicio político. En ese sentido, consideró que corresponde al Congreso Nacional evaluar con rigor técnico e independencia si los hechos ameritan la activación de ese procedimiento.

Además, advirtió que, si el Legislativo decide no iniciar un juicio político, deberá explicar con claridad al país las razones de su decisión, reafirmando que el Estado de derecho no puede depender de coyunturas políticas y que la norma constitucional debe aplicarse sin distinción entre oficialismo y oposición.

Las declaraciones de Castellanos mantienen el debate sobre la responsabilidad de funcionarios en tratar socavar la democracia del pais.LB