CNA alerta vacío en selección de autoridades electorales y exige reglas claras al Congreso

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), advirtió este martes sobre un “vacío crítico” en el proceso de selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al no existir, hasta ahora, un manual o protocolo público que establezca los criterios de evaluación y sus respectivas puntuaciones.

– La directora ejecutiva de CNA Gabriela Castellanos, anotó que los postulantes que tengan demandas con el Estado o viceversa, ni siquiera pueden ser evaluados.

– El CNA ya identificó algunos «estas personas tienen nombre y apellido y así como el día de ayer dimos el nombre de manera concreta del director de Aduanas, así vamos a seguir sacando esta información».

Según el organismo, la Comisión Especial del Congreso Nacional encargada del proceso no ha informado a la ciudadanía bajo qué parámetros se evaluará a los aspirantes antes de avanzar a la fase de entrevistas públicas.

En ese punto, el CNA subraya que, aunque la ley establece requisitos mínimos, la selección de autoridades electorales no puede limitarse a la simple verificación documental.

“El proceso corre el riesgo de convertirse en una depuración discrecional si no se definen criterios técnicos claros”, advierte el CNA, que insiste en la necesidad de garantizar transparencia y objetividad en cada etapa.

Criterios clave

En respuesta a la situación planteada el CNA presentó formalmente un oficio ante la Comisión Especial, proponiendo la adopción de siete criterios objetivos y verificables para evaluar a los candidatos: Capacidad gerencial, integridad, probidad y responsabilidad pública, formación y conocimiento especializado en materia electoral, neutralidad político-partidaria; independencia y autonomía de criterio, capacidad de diálogo y gobernanza colegiada; así como inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.

El CNA, enfatiza que estos parámetros son determinantes para asegurar un proceso legítimo.

El entre también destaca que la capacidad gerencial es clave para dirigir instituciones en contextos de alta conflictividad política y social, mientras que las habilidades de diálogo resultan esenciales en órganos colegiados cuya legitimidad depende de acuerdos técnicos y no políticos.

Asimismo, recalca que la inexistencia de conflictos de interés implica que los aspirantes no mantengan vínculos o litigios contra el Estado que puedan comprometer su actuación. El CNA ya identificó algunos «estas personas tienen nombre y apellido y así como el día de ayer dimos el nombre de manera concreta del director de Aduanas, así vamos a seguir sacando esta información», remarcó Castellanos.

El CNA concluye que la selección de autoridades electorales debe regirse por reglas claras, públicas y sustentables, reiterando que el mérito, la trayectoria y la integridad deben prevalecer sobre cualquier tipo de compromiso político.LB