CNA alerta por sospechas de posibles desvíos de fentanilo en hospitales públicos y fallas de control

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, con relación con posibles desvíos de fentanilo en hospitales públicos del país, alertó sobre la atención que merecen estas denuncias sobre debilidades en los sistemas de control y supervisión de medicamentos altamente sensibles.

Según la titular del CNA, en los hospitales públicos de Honduras se repite una problemática marcada por la escasez de insumos y fallas administrativas, situación que abre espacio a sospechas sobre el eventual desvío de medicamentos, entre ellos el Fentanilo, un potente analgésico utilizado para aliviar dolores extremos en pacientes graves.

Castellanos señaló que el tema no es nuevo, ya que desde hace tiempo distintos actores del sector salud venían alertando que el manejo de este fármaco no siempre estaba completamente claro dentro de los centros hospitalarios.

Alertas desde el sector farmacéutico

La preocupación cobró mayor fuerza recientemente luego de que el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras señalara inconsistencias en el manejo de este medicamento.

La directora del CNA explicó que el problema no radica en el fármaco en sí, que continúa siendo indispensable para la medicina moderna, sino en los vacíos de conocimiento, supervisión y control en su administración dentro del sistema hospitalario público.

Advirtió que la falta de profesionales especializados en el manejo de este tipo de sustancias puede facilitar irregularidades que no necesariamente responden a redes criminales organizadas, sino a controles débiles, inventarios imprecisos y responsabilidades poco claras.

Castellanos sostuvo que el caso refleja problemas estructurales del sistema sanitario público, donde muchas veces los hospitales operan con limitaciones básicas de insumos médicos, lo que dificulta implementar mecanismos rigurosos de control para medicamentos altamente regulados.

“Cuando un hospital apenas puede garantizar guantes, jeringas o anestesia básica, es difícil suponer que tendrá mecanismos estrictos para controlar sustancias tan sensibles”, señaló.

Preocupación por antecedentes internacionales

El caso del fentanilo también genera preocupación debido a su impacto internacional. En países de Norteamérica, esta sustancia se ha convertido en uno de los principales factores detrás de la crisis de adicciones y tráfico ilícito de opioides.

Para el CNA, la situación debe analizarse no sólo como un problema farmacológico, sino como una señal de debilidad institucional dentro del sistema público de salud, donde las fallas administrativas y la falta de controles adecuados pueden facilitar el desvío de medicamentos.

El organismo anticorrupción insistió en la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión, control de inventarios y capacitación del personal médico, para evitar que sustancias destinadas a aliviar el dolor de los pacientes terminen fuera del sistema sanitario. LB