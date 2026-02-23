CNA advierte que reforma aprobada por el Congreso afecta la arquitectura constitucional del Poder Judicial

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional de Honduras al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010, al considerar que no se trata de una simple modificación a una disposición secundaria, sino de un cambio que impacta directamente la organización del Poder Judicial y el régimen de atribuciones previsto en la Constitución de la República.

Según el CNA, aunque formalmente se trate de un artículo transitorio, su contenido reguló provisionalmente el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como parte del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011.

Por tanto, su alteración no es meramente operativa, sino que incide materialmente en la arquitectura constitucional del sistema judicial hondureño.

La organización señaló que tramitar esta reforma bajo el procedimiento previsto para leyes secundarias —y no mediante el mecanismo rígido de reforma constitucional que exige ratificación en la siguiente legislatura— genera un cuestionamiento legítimo sobre la corrección del procedimiento utilizado.

“Más allá de la discusión formal sobre la jerarquía normativa, lo determinante es que la reforma incide en la estructura constitucional de distribución de competencias, un ámbito que exige máxima prudencia institucional”, subraya el CNA.

El pronunciamiento surge luego de que la semana pasada el Congreso Nacional aprobara la iniciativa que despoja de sus facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, específicamente en lo relativo a nombramientos, traslados y cancelaciones dentro del Poder Judicial.

Para el CNA, este precedente abre la puerta a posibles impugnaciones constitucionales y a un escenario de incertidumbre jurídica innecesaria. Además, coloca a la propia Corte Suprema en una posición compleja, al eventualmente tener que pronunciarse sobre una reforma que incide directamente en su organización y atribuciones.

La organización recordó que el problema de fondo continúa sin resolverse. Desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en 2016, el país mantiene pendiente la emisión de una nueva normativa que permita activar este órgano y restablecer plenamente el sistema de contrapesos internos del Poder Judicial, conforme al diseño aprobado en la reforma constitucional de 2011.

“El fortalecimiento institucional no se logra mediante ajustes parciales a disposiciones transitorias, sino a través del cumplimiento integral del mandato constitucional”, enfatizó el CNA, al tiempo que instó al Congreso Nacional a impulsar una discusión amplia, técnica y participativa para aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Finalmente, el organismo advirtió que la Constitución no admite reformas indirectas, ya que su fortaleza depende del respeto estricto a las reglas que organizan el poder y delimitan sus competencias, elementos esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.LB