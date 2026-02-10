CNA advierte que la corrupción en Honduras es sistémica y sostenida por la impunidad

Tegucigalpa- Tras la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional, que confirmó que Honduras mantiene una puntuación de 22 sobre 100, una de las más bajas del continente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), destaca que eso no es más que el reflejo de un problema estructural que persiste en el Estado.

Aunque el país no retrocedió respecto a 2024, tampoco registró ninguna mejora. Permanecer anclado en 22 puntos evidencia que la corrupción sigue siendo percibida como un fenómeno profundamente arraigado en las instituciones públicas.

El IPC evalúa la percepción de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde cero representa el peor nivel posible. En ese contexto, el puntaje de Honduras refleja debilidad institucional, impunidad persistente y una marcada pérdida de confianza ciudadana.

El CNA, anota que, en 2022, primer año del gobierno de Xiomara Castro, el país obtuvo 23 puntos, heredando una de las posiciones más críticas de América tras el cierre del mandato de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, lejos de mejorar, Honduras se ha mantenido estancada: en 2023 conservó los 23 puntos, en 2024 cayó a 22 y en 2025 permanece en ese mismo nivel.

Este estancamiento coincide con múltiples señales de deterioro democrático, entre ellas la concentración de poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la elección opaca de autoridades del sistema de justicia y el uso prolongado de estados de excepción, factores que han reducido los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Especialistas señalan que el resultado no responde a una situación coyuntural, sino a una corrupción sistémica, sostenida por la impunidad, la cooptación institucional y la falta de voluntad política para desmontar redes que operan desde el poder.

Muchas de estas advertencias han sido formuladas de manera reiterada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otros organismos nacionales e internacionales. No obstante, la falta de atención a estas alertas ha tenido consecuencias claras: Honduras continúa figurando entre los países con peor desempeño en materia de corrupción en América, concluye el CNA. LB