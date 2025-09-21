CNA advierte que hay regulaciones en el reglamento de observación electoral que pone en riesgo la libertad de expresión

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señaló en las últimas horas que hay algunas regulaciones en el reglamento de observación electoral que no cumplen con los estándares internacionales y ponen en riesgo la libertad de expresión de los observadores.

A través de una publicación en su cuenta de red social “X”, posteó que una parte del reglamento podría menoscabar el ejercicio de derechos y libertades esenciales en el contexto electoral.

Enfatizó que la observación electoral independiente es crucial para fortalecer la confianza en los procesos democráticos, y que su rol va más allá de solo presenciar eventos.

Reveló que la primera restricción del reglamento es la prohibición de comentarios, que impide al observador realizar declaraciones antes de entregar su informe oficial y limita su capacidad para advertir de un problema.

Otra restricción que señala el CNA es el silencio sobre temas polémicos: que implica la prohibición de hablar sobre asuntos controversiales.

El CNA también advirtió que hay un control de la información, en la que se exige que los informes sean revisados por la autoridad electoral antes de su publicación, y consideró que es un mecanismo de control.

Igualmente, subrayó que hay una restricción en el acceso a información al no estar habilitado para solicitar documentos oficiales a las juntas receptoras de votos.

Finalmente, el CNA anunció que presentó un oficio para que el reglamento de observación electoral cumpla con los estándares internacionales y promueva un ambiente de respeto hacia las organizaciones observadoras. AG