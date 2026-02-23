CNA advierte que despojar facultades administrativas a presidencia de CSJ abre puerta a impugnaciones constitucionales

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), advirtió este lunes que la aprobación de la reforma que despoja de sus facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), abre la puerta a impugnaciones constitucionales.

La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó la iniciativa de despojar de sus facultades administrativas a la presidencia de la CSJ en cuanto nombramientos y cancelaciones al reformar de manera transitoria el artículo 3 del decreto legislativo 282-2010.

En ese sentido, esta organización consideró que esta reforma no constituye una simple modificación a una disposición secundaria.

Señaló que esta reforma modifica un artículo transitorio, pero que impacta directamente en la organización del Poder Judicial, y en el régimen de atribuciones previsto en la Constitución de la República.

Con relación al proceso de aprobación del decreto de reforma a un artículo transitorio de la Constitución de la República



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional al artículo 3 transitorio del Decreto… pic.twitter.com/HwMdZFZgLZ — CNA Honduras (@cnahonduras) February 23, 2026

Recordó que la disposición regulaba de manera provisional las competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; pero que con esta modificación, impacta materialmente en la arquitectura del sistema judicial.

“Tratar esta reforma bajo el procedimiento previsto para leyes secundarias —y no bajo el mecanismo rígido de reforma constitucional que exige ratificación en la siguiente legislatura— genera un cuestionamiento legítimo sobre la corrección del procedimiento utilizado”, cuestionó el CNA.

Insistió que la reforma incide en la estructura constitucional de distribución de competencias del Poder Judicial.

Esta organización alertó que este precedente abre puertas a impugnaciones constitucionales y a un escenario de incertidumbre jurídica innecesaria.

Añadió que coloca a la CSJ en una posición compleja al tener que pronunciarse sobre una reforma que incide directamente en su organización y atribuciones.

No obstante, el CNA consideró que el problema sigue sin resolverse ya que cuando se declaró inconstitucional el Consejo de la Judicatura, el país mantiene pendiente la emisión de una nueva normativa que permita activar este órgano y restablecer plenamente el sistema de contrapesos internos del Poder Judicial.

Por lo tanto, exhortó al Congreso Nacional a impulsar una discusión amplia, técnica y participativa para aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, evitando dejar un precedente que pueda debilitar la rigidez constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Estado de derecho. AG