CNA advierte impacto del alza de combustibles y señala que Honduras paga una crisis global

Tegucigalpa- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, alertó sobre el fuerte impacto que el incremento en los precios de los combustibles está generando en Honduras, asegurando que el país enfrenta una crisis externa cuyas consecuencias recaen directamente en la población.

–CNA, instó al gobierno a implementar medidas que reduzcan el impacto en la población.

Bajo el análisis titulado “Una crisis que no provocamos, pero sí la pagamos”, Castellanos explicó que el alza internacional del petróleo, impulsada principalmente por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, está afectando con mayor intensidad a economías vulnerables como la hondureña, altamente dependiente de la importación de hidrocarburos.

“La economía nacional no es la causa de esta crisis, pero sí recibe el impacto directo”, expuso, señalando que los efectos ya son visibles en el aumento del transporte, el encarecimiento de los alimentos y el incremento en la factura energética.

La titular del CNA subrayó que, aunque Honduras no tiene control sobre los precios internacionales del petróleo ni sobre los conflictos que los generan, esto no exime de responsabilidad a las autoridades nacionales.

En ese sentido, instó al gobierno a implementar medidas que reduzcan el impacto en la población, mediante una mayor transparencia en la estructura de precios, la revisión de los mecanismos de regulación y el fortalecimiento de políticas de alivio económico.

Asimismo, advirtió que el problema de fondo radica en la alta dependencia energética del país y su limitada capacidad de respuesta ante este tipo de crisis globales, lo que evidencia la necesidad urgente de diversificar las fuentes de energía.

Castellanos enfatizó que, mientras el debate internacional gira en torno a factores geopolíticos, la ciudadanía enfrenta una realidad más inmediata: el encarecimiento del costo de vida. “La población no habla de geopolítica, solo sabe que tiene que pagar”, indicó, al tiempo que describió cómo los hogares hondureños se ven obligados a reducir gastos, limitar su consumo y ajustar su calidad de vida.

Finalmente, la directora del CNA señaló que cada aumento en los combustibles debe servir como punto de partida para decisiones estructurales que permitan reducir la dependencia del petróleo, anticipar futuras alzas y mitigar su impacto en la economía nacional, en un contexto global cada vez más interconectado.LB