CN y UNAH revisan expansión académica: Necesitamos que se cumpla con el 6 % del presupuesto, dice rector

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, en la que se abordaron los avances del plan de expansión universitaria hacia nueve departamentos del país, aprobado por el Legislativo al inicio de este período.

– Si se cumple con el 6 % del presupuesto general para la UNAH, no se necesita una adición, expresó Fernández.

– El rector señaló que la expansión en los nueve departamentos requeriría una inversión superior a 3.500 millones de lempiras.

El rector Fernández afirmó que “nos vamos satisfechos, pero todo depende del tema presupuestario, no solamente de su ampliación, sino que se nos cumpla el presupuesto que hoy necesita la universidad”.

Remarcó que lo principal es que se cumpla con el 6 % del presupuesto general que debe ser transferido a la UNAH.

Durante el encuentro, las autoridades universitarias presentaron el progreso del proyecto, el cual ya cuenta con un plan estructurado y contemplado presupuestariamente.

Fernández explicó que la iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior, aunque advirtió que su ejecución depende directamente del cumplimiento del presupuesto asignado.

“El día de hoy hemos sostenido una reunión con el señor presidente del Congreso con el fin de conocer los avances que hemos tenido como universidad en los procesos de expansión”, expresó, al señalar que la UNAH mantiene disposición de acompañar iniciativas académicas a nivel nacional.

Expansión académica en regiones

El rector detalló que ya existen avances en zonas como Gracias a Dios, específicamente en La Mosquitia, incluyendo Brus Laguna y Puerto Lempira, donde se prevé iniciar procesos de atención estudiantil.

Asimismo, indicó que en San Marcos (Ocotepeque) y Gracias (Lempira) se cuenta con condiciones para ampliar la oferta académica, mientras que en Valle se está a la espera de definir espacios físicos para su implementación.

Fernández destacó que la universidad no solo proyecta abrir licenciaturas, sino también fortalecer programas de posgrado.

“La universidad está en la condición no solamente de aperturar licenciaturas, sino de apuntar a maestrías y doctorados en las diferentes regiones”, afirmó.

Bajo el decreto aprobado por el Poder Legislativo el 26 de enero pasado, al día siguiente de su instalación, se espera que la educación superior llegue a los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.

Presupuesto y cobertura educativa

En materia financiera, el rector señaló que la expansión en los nueve departamentos requeriría una inversión superior a 3.500 millones de lempiras.

“Se tiene un requerimiento que supera los 3.500 millones de lempiras para poder responder a la necesidad”, indicó.

Asimismo, reiteró que el principal desafío es el financiamiento estructural de la institución, al señalar que actualmente no recibe el 6 % del Presupuesto General de la República que le corresponde.

Explicó que, de cumplirse ese porcentaje, la universidad podría ampliar su cobertura sin necesidad de recursos adicionales.

Fernández también subrayó la necesidad de incrementar el acceso a la educación superior, recordando que solo una parte de la población logra ingresar.

En ese sentido, destacó el impulso de nuevas modalidades como programas técnicos, microcredenciales y educación virtual, con el objetivo de ampliar la cobertura y responder a las necesidades productivas de cada región. JS