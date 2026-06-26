CN y UE dialogan sobre fortalecimiento de seguridad y combate del narcotráfico en Honduras

Tegucigalpa/Bruselas – La Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional del Congreso Nacional participó en una reunión interparlamentaria Unión Europea (UE)-Honduras que se celebró en Bruselas (Bélgica) para afianzar la colaboración en materia del fortalecimiento de la democracia.

– Comisión de Relaciones Internacionales participa en reunión interparlamentaria UE-Honduras en Bruselas.

En la reunión también se abordaron temas de seguridad, combate del narcotráfico, Derechos Humanos y el fortalecimiento de la economía hondureña mediante la inversión extranjera.

La delegación hondureña la integraron el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, el diputado del Partido Liberal por Francisco Morazán Rashid Mejía, y los miembros de la misma Lucy Guerrero, del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán, y Roberto Cosenza, del Partido Nacional por Cortés.

Junto a los diputados hondureños, en la reunión participaron miembros de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la América Central; la jefa de División para México, Centroamérica y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Marianne Van Steen, y el jefe del sector DG Home (Migración y Asuntos Internos) de la Comisión Europea, Fréderic Cornet.

En el encuentro se produjeron intercambios de puntos de vista sobre la cooperación internacional en materia de seguridad, la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El diputado nacionalista por Cortés Roberto Cosenza expresó que “ha sido un honor representar a Honduras en la reunión interparlamentaria con la Unión Europea”.

“Fue un espacio de diálogo y cooperación que fortalece los lazos entre nuestras naciones”, apuntó.

Cosenza agregó que el Congreso Nacional seguirá impulsando relaciones estratégicas que permitan generar más oportunidades, atraer inversión, fortalecer las instituciones y promover el desarrollo del país.

“Honduras tiene mucho que aportar y grandes oportunidades para construir alianzas de beneficio mutuo”, concluyó. JS