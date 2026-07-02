CN y FFAA abordan avances en el fortalecimiento de la institución castrense

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, liderada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de División Héctor Benjamín Valerio Ardón.

A la reunión, donde se abordaron temas administrativos y avances en el fortalecimiento de la institución castrense, también asistieron el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; el presidente de la Comisión Legislativa de Defensa y Soberanía, Kilvett Bertrand, y los diputados nacionalistas Eder Mejía, Erik Alvarado y Wilson Pineda.

El diputado Bertrand explicó que el fortalecimiento a las Fuerzas Armadas ha sido uno de los compromisos adquiridos por el nuevo Congreso Nacional.

“Hemos visto la buena voluntad del presidente de la República, Nasry Asfura, por ejemplo, con la entrega de más de 200 vehículos pick up para la Policía Militar del Orden Público (PMOP), más de 142 motocicletas que serán distribuidas en todo el país para la lucha contra el crimen organizado”, destacó.

El presidente de la Comisión de Defensa indicó que el Congreso Nacional tiene una buena relación con las Fuerzas Armadas.

“Estamos viendo que (la institución militar) tiene toda la intención de poder luchar por rescatar de las garras de la violencia este país que lastimosamente tantas buenas vidas de hermanos hondureños nos han quitado”, afirmó.

Fortalecimiento

El parlamentario también destacó que no se le puede exigir a los soldados hondureños que salgan a las calles a luchar contra el crimen organizado “con las uñas”.

“Tenemos que fortalecer la capacidad operativa y logística de las Fuerzas Armadas para que puedan estar a la altura de lo que demanda la tarea que nosotros le estamos solicitando, que es justamente salir a luchar de frente contra el crimen organizado, que sabemos que tiene recursos ilimitados”, subrayó.

El legislador nacionalista por el departamento de Francisco Morazán resaltó que Honduras no puede permitirse tener unas Fuerzas Armadas como las que tenía hace unos meses, que no tenían siquiera cómo movilizar sus tropas.

“Ahora vemos que tiene vehículos nuevos, en perfectas condiciones, que están para atender justamente esa capacidad de movilización”, dijo el diputado.

Agregó que sí hay avances en este equipamiento logístico, aunque falta mucho por hacer, pero el presidente Asfura ya anunció que vendrá más inversión en temas de equipamiento personal para los soldados hondureños.

Bertrand concluyó destacando que la seguridad es fundamental para el desarrollo económico y social del país, por lo que valoró que el Gobierno esté apuntando hacia esa dirección.

“Por eso tenemos esa relación y ese tipo de reuniones de continuación con el jefe del Estado Mayor Conjunto y con toda la Junta de Comandantes”, enfatizó. JS