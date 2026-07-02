CN y ENEE acuerdan solucionar problema de apagones en zona sur en próximos 15 días

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña, acordaron este jueves, junto a otras autoridades legislativas, del Ejecutivo y municipales, solucionar en un corto plazo, de 15 días, los problemas del servicio de energía eléctrica en la zona sur del país.

– Más de 30 cuadrillas trabajan en subestaciones de distribución y transmisión para implementar soluciones técnicas, dice gerente de ENEE, Guillermo Peña.

Entre los problemas que afectan especialmente a los departamentos de Choluteca y Valle están los constantes apagones, fallas de transmisión, mantenimiento y otros aspectos técnicos para mejorar el suministro.

En la reunión también participaron la designada presidencial Diana Herrera; el secretario del Congreso, Carlos Ledezma; el ministro de Energía, Eduardo Oviedo; los diputados Luis Coello y Alex Zorto (liberales); Ileana Velásquez, Saydy Ávila y Eder Mejía (nacionalistas), y Fabricio Sandoval (Libre); los alcaldes Rodolfo Ferrufino (Nacaome) y César Augusto Lagos (San Antonio de Flores), y miembros de la junta directiva de la ENEE.

El secretario Carlos Ledezma explicó al finalizar la reunión que “se trata de una situación urgente; dentro de 15 días se harán cambios que van a beneficiar a los departamentos de Choluteca y Valle, y vamos a poder mejorar en este caso el tema del fluido eléctrico”.

Para Ledezma, esta medida se trata de un paliativo para solucionar de manera inmediata el problema de la energía en el sur del país, pero se trabajará en resolverlo con medidas de largo plazo.

“En la reunión hubo representación de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación. Manifestamos la importancia de la aprobación de esta ley (pendiente en el Congreso para modernizar el subsector eléctrico) porque se trata de un tema de país, esta reforma es importante”, agregó.

Ledezma señaló que la problemática existente por la transmisión de energía en Choluteca y Valle se produce a pesar de que hay generación de distintas fuentes.

“En la zona sur se producen todas las energías que actualmente tiene el servicio nacional: hay energía eólica, energía solar, biomasa, energía de bunker y energía hidráulica; sin embargo, el problema descansa en la transmisión”, indicó.

“Por eso solicitamos hacer esta reforma donde no se está privatizando la ENEE; esto es un tema de país, para hacer cambios necesarios y que el pueblo hondureño reciba el mejor servicio”, concluyó.

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña, expresó que hubo un gran ambiente de trabajo y que se trató de una reunión muy importante con el apoyo de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Libre.

Agregó que, respecto a “este tema de la energía en el sur, el sector suma 570 fallas en las líneas de transmisión y distribución”.

“Esto es importante señalar porque no es un tema de generación, es un tema de la red. Es un problema que hemos heredado por años”, apuntó.

Despeje en la zona

Peña anunció que en la zona sur hay más de 30 cuadrillas que están operando en el área de subestaciones de distribución y transmisión para poder hacer las conexiones con soluciones técnicas que vendrán en los próximos 15 días.

“Vamos a estabilizar el sistema y bajar la sobrecarga que tiene la subestación de Nacaome”, recalcó.

“También están los alcaldes de la región, con los que nos comprometimos con solucionar el problema, y solucionar todo a largo plazo para que la ENEE pueda invertir mejor, a mejor tiempo, y pueda entregar el mejor precio, producto de mejor calidad y energía siempre disponible”, concluyó. JS