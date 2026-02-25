CN y AHDIPPE se reúnen para tratar precios de los combustibles

Tegucigalpa – Ante la consecutiva alza en los precios de los combustibles, el Congreso Nacional brindó una conferencia de prensa para dar a conocer detalles y valoraciones sobre el comportamiento de los precios en el país tras reunión con miembros de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE).

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma indicó que los beneficios que tiene en este momento no sean quitados, se analizó la Ley de 60 grados, así como que haya una estabilidad donde sea el gobierno quien regule los precios.

“El sector AHDIPPE cuenta con el Congreso Nacional para apoyar una nueva Ley que sea en beneficio para el pueblo hondureño”, manifestó.

Ley que regule precios

Por su parte, la representante de la AHDIPPE, Sarahí Silva dijo que la reunión sostenida fue de mucho provecho ya que suman 12 años de andar buscando que el Poder Legislativo apruebe una ley que regule los precios de los combustibles que es importante para el país.

“Esta no es una ley que favorecerá a nadie en particular, hay un desorden en el mercado de los hidrocarburos y hay mucha irregularidad y es necesario que se regule”, sostuvo.

Afirmó que Honduras es el único país de Centroamérica que no tiene una ley que regule los hidrocarburos, por lo que la aprobación de una ley sería de mucho beneficio para la economía del país.

Apuntó que se va a iniciar un proceso para analizar en conjunto con la comisión de energía la Ley de Comercialización del Petróleo. IR