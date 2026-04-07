CN solicita opinión de la CSJ sobre reforma de artículos al Código Penal y Procesal Penal

Tegucigalpa – El Congreso Nacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que emita una opinión sobre la reforma de diversos artículos del Código Penal y Código Procesal Penal.

Así lo informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que explicó que el objetivo es fortalecer la lucha frontal contra la extorsión, las maras y las pandillas.

Explicó que quiere conocer la opinión técnica de la CSJ sobre la propuesta de reformar artículos penales relacionados con los delitos de extorsión, asociación terrorista y otras disposiciones complementarias relacionadas.

Zambrano exhortó a la CSJ que se pronuncie de “manera urgente” en un plazo de tres días hábiles para darle trámite de ley correspondiente al documento.

Señaló que la opinión debe ser remitida al Congreso Nacional en físico como vía digital. AG