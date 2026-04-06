CN sin solicitudes formales de juicio político, pese a expectativas

Tegucigalpa- El Congreso Nacional de Honduras retomará sesiones este martes en medio de expectativas sobre posibles juicios políticos, aunque hasta el momento no existe ninguna solicitud formal presentada, informó el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma.

El legislador detalló que los diputados han sido convocados al mediodía por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, para una reunión de junta directiva y jefes de bancada, donde se definirán los temas a abordar durante la semana.

Ledezma reconoció que existe expectativa en torno a la posibilidad de que se promuevan juicios políticos contra funcionarios, particularmente de organismos electorales; sin embargo, reiteró que la Secretaría no ha recibido ninguna petición oficial.

“Hay comentarios extraoficiales de algunos compañeros que desean presentar juicios políticos contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal de Justicia Electoral, pero a la fecha no ha ingresado ninguna solicitud formal”, aclaró.

El secretario explicó que, en caso de presentarse alguna iniciativa, esta sería recibida y sometida al trámite correspondiente dentro del Congreso Nacional. Para que un juicio político prospere, recordó, se requieren al menos 86 votos de los diputados.

Asimismo, señaló que varios legisladores ya han solicitado el formato para presentar este tipo de recursos, lo que mantiene el tema en agenda, aunque sin acciones concretas hasta ahora.LB