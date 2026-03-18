CN remite a la CSJ solicitud de opinión legal sobre iniciativa de Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – El diputado del Congreso Nacional, Alberto Cruz, comunicó este miércoles que ha remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el proyecto de la Ley de Empleo Parcial para que emita una opinión del dictamen.

Asimismo, le dio un plazo de 72 horas para que la CSJ emita un pronunciamiento legal y remitirla a esta comisión del Congreso Nacional.

Cruz afirmó que la comisión legislativa que conoció este proyecto está listo para deliberar, dictaminarla y remitirla al pleno del Congreso Nacional para agendarla.

Sostuvo que hay un buen ambiente para aprobar esta ley, indicando que fue una propuesta del Partido Liberal y que cuenta con el apoyo público de los diputados nacionalistas.

Señaló que esta iniciativa de ley solo requiere de 65 votos para su aprobación aclarando que no es una reforma constitucional, previendo que con el artículo 128 numeral uno se puede modificar con una ley especial que regula la jornada máxima laboral. AG