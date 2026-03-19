CN ratifica acta sobre adhesión de Honduras al CAF

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este jueves el acta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andina del Fomento (CAF), que no se hizo procedimentalmente en la pasada gestión de Luis Redondo.

El diputado Adolfo Ráquel expresó que lo que hizo el pleno del Legislativo fue aprobar en legal y debida forma el acta sobre la adhesión al CAF.

“Lo que hizo fue ratificar un acta que fue ilegal en el Congreso anterior, que fue presentado por la Comisión Permanente. Hoy, las cinco bancadas están dándole un sí a la ratificación”, expresó.

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El congresista manifestó que nunca se dijo que era mala la adhesión de Honduras al CAF, siempre lo que se criticó fue la forma en que se mandó a su publicación en el diario La Gaceta.

Insistió que “nada más estamos ratificando, diciéndoles que todo lo que se aprobó en aquel entonces está bien hecho para que el día de mañana ningún compañero de Libertad y Refundación pueda tener algún problema legal”.

Agradeció a las demás bancadas por apoyar la ratificación del acta sobre la adhesión al CAF. JS