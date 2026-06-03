CN otorga prórroga de dos meses para que candidatos de las elecciones de 2025 presenten informes financieros

Tegucigalpa- La secretaria del Congreso Nacional, Ariana Banegas, informó aprobaron una disposición transitoria que concede una prórroga de dos meses a candidatos que participaron en las elecciones primarias y generales de 2025 para presentar sus informes ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Según lo expuesto por la parlamentaria, la medida exonera temporalmente de multas, sanciones y otras responsabilidades legales a aquellos que no acreditaron cuentas bancarias o que no presentaron la información exigida por la ley.

La prórroga será de dos meses calendario contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, período durante el cual los aspirantes deberán presentar el balance general, estado de resultados y demás documentación financiera requerida.

La disposición ordena suspender y archivar los procesos de cobro iniciados contra postulantes a alcaldes y diputados por este motivo.

Banegas explicó que quienes cumplan con la entrega de los informes dentro del plazo establecido podrán acogerse a la exoneración de las sanciones derivadas del incumplimiento original.

No obstante, el decreto advierte que quienes no presenten la documentación en el plazo perderán el beneficio y quedarán sujetos a sanciones contempladas en la Ley de la UFTF. AD