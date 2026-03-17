CN nombrará comisión para que viaje a Guanaja y busque soluciones al conflicto político

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este lunes que nombrará una comisión de diputados para que viajen a Guanaja e investiguen lo sucedido en la isla para evitar la repetición de las elecciones municipales.

Señaló que la comisión debe reunirse y hablar con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Además, Zambrano indicó que la comisión legislativa debe viajar a Guanaja y dialogar con los candidatos a alcaldes del Partido Nacional y Partido Liberal para buscar una solución al conflicto en la isla.

Sostuvo que el objetivo es que haya paz, armonía y regrese la tranquilidad y la hermandad en la comunidad.

El domingo 15 de marzo estaba programada la repetición de las elecciones municipales, sin embargo, hubo bloqueo para que los habitantes de Guanaja ejercieran el sufragio. AG