CN no puede tomar dos decisiones simultáneamente en caso de consejero del CNE: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE), Augusto Aguilar, indicó este martes que la figura de renuncia condicionada no existe en la Ley Electoral, como se ha mencionado en las últimas horas en torno al caso de la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall como consejera electoral.

-Si no existe la vacante no se puede elegir a otra persona para el mismo cargo, explicó el exmagistrado del TSE, hoy conocido como el CNE.

“No existe porque no se puede simultáneamente tomar dos decisiones para que el Congreso Nacional pueda elegir a una persona, en el cargo de consejero, tiene que estar en firme y aceptaba ya la renuncia, o sea que ya exista la vacante”, explicó.

Aguilar reiteró que “mientras no insta la vacante, no pueden elegir a otra persona”, dijo al agregar que “la elección de un consejero tienen que ser por votación y con mayoría calificada, entonces no podrían estar votando al mismo tiempo por dos hechos que de alguna manera son separado, aunque estén relacionados”.

Para Aguilar, un acuerdo político entre los propietarios de los partidos mayoritarios del Congreso Nacional es una opción que efectivamente podría darse si la misma sesión surge el acuerdo política, donde primero deben presentar la renuncia y esta se aprueba e inmediatamente después, proponen a alguien para que se sustituya a Hall, y también se prueba, aunque eso no es lo correcto, afirmó.

“Yo eso de renuncia condicionada, no lo encuentro ni en la Constitución ni la ley, ni mucho menos en la Ley Electoral”,puntualizó. VC