CN juramenta a Wagner Vallecillo como presidente de la CSJ

Tegucigalpa – El Congreso Nacional juramentó, la tarde de este martes 07.04.2026., al magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– La bancada de Libre votó en contra de la juramentación de Vallecillo, pese a que los magistrados de Libre en la CSJ votaron para ratificarlo como cabeza de la CSJ.

Varios integrantes del pleno de magistrados del Supremo hondureño se hicieron presentes en el hemiciclo legislativo para ser partes del acto de juramentación de Wagner Vallecillo como el titular de la CSJ.

Los familiares más cercanos del magistrado Vallecillo también se hicieron presentes en el hemiciclo.

El magistrado Vallecillo tomó promesa como titular del Supremo, ratificando la decisión de los integrantes del pleno de la CSJ.

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