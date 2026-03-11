CN juramenta a Eduardo Fuentes como comisionado de Política Limpia

Tegucigalpa – El Congreso Nacional juramentó la noche de este martes a Eduardo Enrique Fuentes Cálix como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, mejor conocida como Unidad de Política Limpia.

Fuentes Cálix sustituye a Emilio Hernández Hércules, quien pasó al cargo de ministro de Finanzas en el gobierno de Nasry Asfura.

El cargo estaba vacante desde el pasado 25 de enero, que el CN aprobó la renuncia de Hernández Hércules.

Eduardo Fuente se une al pleno de la UFTF que componen Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza.

El ahora comisionado de la UFTF, Eduardo Enrique Fuentes Cálix se desempeñaba como codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE). JS