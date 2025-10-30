CN y ENAG impiden entrega de acta de sesión autoconvocada por la oposición

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz informó que este jueves tanto en la Secretaría del Congreso Nacional como en la lEmpresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), le han impedido entregar el acta de la sesión autoconvocada por la oposición.

La parlamentaria, quien fungió como secretaria durante la sesión extraordinaria realizada el martes por los diputados opositores, indicó que hará un nuevo intento para presentar ante la Secretaría del Congreso Nacional, el acta de lo aprobado por la oposición.

Díaz dijo que en el Congreso, la guardia le impidió hacer este trámite el miércoles por la tarde, por lo que hoy a mediodía estará llegando al Legislativo para completar el proceso.

En tanto, en la ENAG, Merary tampoco pudo hacer entrega del documento. Su llegada fue recibido por un fuerte contingente de seguridad y no se le permitió el acceso al edificio ya que las autoridades le indicaron que debía cumplir el proceso que estipula la ley.

En la sesión se aprobó la prórroga del período de sesiones legislativas del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, como una medida para evitar la instalación de la Comisión Permanente, que solo es integrada por 9 diputados.

“Parte del procedimiento en este tipo de sesiones extraordinarias es notificarle a la junta directiva y en ese sentido, sabemos que la Secretaría de Congreso es el órgano que debe recibir toda la correspondencia que entra al Congreso Nacional”, dijo al referir que se le ha impedido completar dicho proceso.

La parlamentaria reiteró que es necesario regresar a las sesiones del pleno, para dar seguimiento a temas de relevancia, como la aprobación de los presupuestos especiales de las elecciones generales del 30 de noviembre. VC