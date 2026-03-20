CN espera informe sobre relación con China y confía en “profesionalismo y seriedad” de canciller

Tegucigalpa – El diputado Mario Segura aseguró que el Congreso Nacional confía en el profesionalismo de la canciller Mireya Agüero para la pronta presentación de un informe sobre las relaciones comerciales y diplomáticas con China.

Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara una moción para revisar los convenios suscritos con el país asiático durante la administración anterior, los cuales —según señaló Segura— no fueron plenamente conocidos por el Legislativo.

El parlamentario indicó que, pese a las dudas existentes, se espera que la Cancillería remita en breve un informe detallado sobre los avances y perspectivas de la relación bilateral, así como del Tratado de Libre Comercio en negociación desde 2023.

Segura también cuestionó que, a tres años del establecimiento de relaciones con China, no se reporten inversiones significativas ni proyectos de intercambio tecnológico, mientras que la balanza comercial continúa siendo desfavorable para Honduras, con exportaciones muy por debajo de las importaciones.

Asimismo, la moción aprobada solicita revisar nombramientos en el servicio exterior que no cumplirían con requisitos legales, así como la contratación de personal extranjero en proyectos públicos, como la construcción de un hospital en Choluteca.

El diputado recordó que sectores como el camaronero han resultado afectados tras el cambio de relaciones diplomáticas, al perder mercados importantes.

En la misma línea, el congresista Jorge Luis Cálix presentó otra iniciativa orientada a la reactivación económica de la industria camaronera nacional.

El Congreso ahora queda a la espera del informe oficial de la Cancillería, en medio del debate sobre el impacto real de la relación con China en la economía hondureña.LB