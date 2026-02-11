CN debe abrir espacios de participación para analizar las reformas electorales, sugiere analista

Tegucigalpa – El abogado Josué Murillo sugirió este miércoles a la junta directiva del Congreso Nacional abrir los espacios de participación para analizar las reformas electorales en Honduras.

“Deben abrir espacios con organizaciones internacionales para generar un proceso que nos lleve a tener reformas”, manifestó el profesional del derecho.

Comentó que los diputados no adquieren el conocimiento universal por la simple investidura, solo posee experiencias diversas que son valiosas en un Congreso Nacional.

Murillo señaló que hay tres estándares para tener reformas electorales, la máxima es hacer una nueva Ley Electoral, pero que no cree que la clase política quiere empezar de cero.

Indicó que el estándar intermedio es tener reformas profundas como la segunda vuelta, hacer un análisis si ha funcionado esta figura en otros países y cuáles serían las consecuencias presupuestarias-políticas.

Adicionalmente, mencionó que el estándar mínimo es un maquillaje estético y calme el clamor popular, pero que la sociedad estaría arrepintiéndose en tres años y medio.

En ese sentido, recalcó a la junta directiva del Congreso Nacional que abra espacios de participación y no solo con la sociedad civil ni grupos afines.

Por otro lado, opinó que se debe modificar la elección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtiendo que si no se cambia el método, los partidos políticos van a seguir poniendo a sus perros de garra, mandaderos y los que van con agendas partidarias. AG