Congreso conoce listado de aspirantes finales a cargos en el CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión de Asuntos Electorales presentó la tarde de este lunes 25.05.2026. la nómina de 24 aspirantes finales a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El presidente de la comisión legislativa, Antonio Rivera Callejas, relató que se realizaron audiencias públicas, análisis de hojas de vida, trayectoria pública, conocimiento electoral, experiencia y en algunos casos se excluyeron postulantes por diferentes denuncias.
El Congreso Nacional aprobó hace unas semanas la destitución del consejero Marlon Ochoa y del magistrado Mario Morazán y debe sustituir a la fallecida Miriam Barahona y dos suplentes del TJE.
Pero los responsables del Congreso Nacional han señalado que falta obtener el acuerdo que reúna el voto de 86 diputados, que de acuerdo a la Constitución se necesitan para elegir consejeros y magistrados electorales propietarios y suplentes.
A continuación la nómina de los aspirantes finales para los cargos electorales:
CNE
1.- Germán Altamirano
2.- Alex Baquis
3.- Yovanny Dubon
4.- Eduardo Fuentes
5.- Alfredo Laínez
6.- Germán Leitzelar
7.- Walter Jeremías López
8.- Kenneth Madrid
9.- Fátima Mena
10.- Santos Roberto Peña
11.- Yaveh Sabillon
12.- Aixa Zelaya
TJE
1.- Claudia Aguilera
2.- Idulio Melquiades Alonso
3.- Félix Ávila
4.- Astrid Bustillo
5.- Karen Guandique
6.- Aristides Mejía
7.- Wilfredo Méndez
8.- Laura Salgado
9.- Mario Portillo
10.- Agapito Rodríguez
11.- Mariano Torres
12.- Gustavo Zavala