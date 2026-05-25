Congreso conoce listado de aspirantes finales a cargos en el CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión de Asuntos Electorales presentó la tarde de este lunes 25.05.2026. la nómina de 24 aspirantes finales a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El presidente de la comisión legislativa, Antonio Rivera Callejas, relató que se realizaron audiencias públicas, análisis de hojas de vida, trayectoria pública, conocimiento electoral, experiencia y en algunos casos se excluyeron postulantes por diferentes denuncias.

El Congreso Nacional aprobó hace unas semanas la destitución del consejero Marlon Ochoa y del magistrado Mario Morazán y debe sustituir a la fallecida Miriam Barahona y dos suplentes del TJE.

Pero los responsables del Congreso Nacional han señalado que falta obtener el acuerdo que reúna el voto de 86 diputados, que de acuerdo a la Constitución se necesitan para elegir consejeros y magistrados electorales propietarios y suplentes.

A continuación la nómina de los aspirantes finales para los cargos electorales:

CNE

1.- Germán Altamirano

2.- Alex Baquis

3.- Yovanny Dubon

4.- Eduardo Fuentes

5.- Alfredo Laínez

6.- Germán Leitzelar

7.- Walter Jeremías López

8.- Kenneth Madrid

9.- Fátima Mena

10.- Santos Roberto Peña

11.- Yaveh Sabillon

12.- Aixa Zelaya

TJE

1.- Claudia Aguilera

2.- Idulio Melquiades Alonso

3.- Félix Ávila

4.- Astrid Bustillo

5.- Karen Guandique

6.- Aristides Mejía

7.- Wilfredo Méndez

8.- Laura Salgado

9.- Mario Portillo

10.- Agapito Rodríguez

11.- Mariano Torres

12.- Gustavo Zavala