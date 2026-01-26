Congreso autoriza al Ejecutivo la venta del avión presidencial

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la tarde de este lunes autorizar al Poder Ejecutivo la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600 (FAH-001).

– Con la venta del avión presidencial los recursos se invertirán para atenciones primarias como la compra de insumos en Salud y para infraestructura educativa.

El decreto fue introducido la tarde del domingo por el diputado Eder Mejía, y este día la comisión de dictamen dio el visto bueno para la venta.

De acuerdo al articulado del decreto se llevará a cabo un proceso de venta transparente conforme a normas legales vigentes mediante subaste o mecanismos de comercialización establecidos en la ley.

Antes de ejecutar la venta de la aeronave, el Poder Ejecutivo debe hacer un avalúo realizado por expertos independientes nacionales o internacionales, para determinar el precio mínimo del avión, asimismo revisar los aspectos de documentos de propiedad y cualquier otro relacionado al funcionamiento del aparato.

El diputado Mario Pérez dijo que el presidente electo Nasry Asfura ha declarado públicamente que no hará uso de la aeronave, además el costo de mantenimiento es oneroso para las finanzas públicos.

Pérez propuso la dispensa de debates y se aprobó en un solo con el apoyo por unanimidad de las cinco bancadas representadas en la Cámara.

La diputada Iroshka Elvir recordó que la compra del avión fue oscura y fue realizada en el gobierno de Juan Orlando Hernández. “El dolo que se ejecutó no debe quedar impune, hubo una contratación directa con secretismos, estos hechos no deben quedar en el olvido”, apunto.

Adicionó que se han erogado más de 40 millones entre la compra y gastos de mantenimiento de la aeronave.

De su lado, Fabricio Sandoval expuso que la presidenta Xiomara Castro no usó el avión y siempre lo quiso vender sin autorización del Congreso, sin embargo no lo pudo hacer porque no existen documentos sobre la aeronave.

“En el Congreso de Luis Redondo se derogó la Ley de Secretos y se pudo comprobar que no existen documentos sobre la compra del avión. No hay factura, ni bitácora, ni documentos del avión. Las Fuerzas Armadas dijeron que no se podía vender”, señaló.

Mientras, el congresista Antonio Rivera Callejas dijo no entender a su colega Fabricio Sandoval cuando arguye que apoya la venta, pero que el avión no se puede vender. “Pasaron cuatro años del gobierno de Libre y no lo pudieron vender”, acentuó.

De acuerdo a los archivos, el costo del avión fue de 14 millones de dólares.

Inicialmente el gobierno informó que fue una donación de Taiwán, pero después se confirmó que los fondos salieron de la tasa de seguridad. El avión fue entregado en octubre de 2014 al gobierno hondureño.

Tiene capacidad para más de 20 pasajeros, tres líneas telefónicas y wifi. Es modelo es un Embraer Legacy 600, de fabricación brasileña. JS