CN aprueba reformas penales para endurecer penas en casos de femicidios

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este lunes reformas al Código Penal que endurece las penas hasta 60 años de prisión por casos de femicidios en Honduras.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, manifestó que este poder del Estado está comprometido con endurecer las penas contra quienes causan muertes violentas de mujeres.

Comentó que una comisión multipartidaria presentó un informe en el pleno del Congreso Nacional recomendando endurecer las penas en casos de femicidios.

Por lo tanto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó la propuesta de reformar las penas en casos de feminicidios.

“Se aumentan las penas para los que cometen femicidios de 25 a 30 años de prisión, en el caso de femicidio agravado de 30 a 40 años pudiendo llegar hasta los 60 años de cárcel”, dijo Matute Cano.

Asimismo, informó que la aprobación de las reformas incluye la creación de un circuito para la investigación y judicialización de los femicidios en las que los jueces que estarán en esta rama serán mujeres.

Explicó que los jueces que van judicializar estos casos en este circuito especializado serán mujeres.

Matute Cano indicó que se debe crear muchas campañas de sensibilización en el caso de los femicidios en la sociedad hondureña. AG