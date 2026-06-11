CN aprueba reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica con sanciones severas a los hombres

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, que implica una serie de sanciones a los hombres que son condenados por este tipo de delitos.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, manifestó que el objetivo de estas reformas es erradicar la violencia contra la mujer en Honduras.

“Cuidado con tocar a las mujeres, a la mujer no se toca con el pétalo de una rosa, hay que aprender a respetar”, dijo Pinto a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Explicó que un hombre que sea condenado por el delito de violencia doméstica no podrá obtener una licencia por conducir; obtener, comprar o portar armas de fuego; optar a un cargo público, será monitoreado para asegurar el alejamiento vía grillete.

Pinto agregó que el hombre condenado por violencia doméstica ingresará a una “lista negra” de agresores contra las mujeres.

Señaló que en esta semana se aprobó las reformas al Código Penal orientado a endurecer las penas en casos de femicidios que podría dictar sentencias de hasta 60 años de prisión.

No obstante, indicó que los femicidios inician con casos de violencia doméstica en los hogares.

Pinto exigió a las mujeres que interpongan a las denuncias y no haya impunidad de violencia doméstica y femicidios. AG