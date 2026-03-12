CN aprueba préstamo de $55 millones con el BID para programa educativo

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles un contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Honduras por un monto de 55 millones de dólares.

El objetivo es el acceso y la calidad educativa, especialmente, en las zonas rurales y comunidades vulnerables a través del programa “Hacia una educación más inclusiva”.

Los pagos del préstamo estarán exentos de todo tipo de tributos, recargos, aportes, honorarios y deducciones.

Todos los bienes y servicios que sean adquiridos con los fondos de este contrato quedan exonerados de los gravámenes arancelarios, impuestos sobre la venta (ISV) e impuestos selectivos de consumo.

La iniciativa busca fortalecer tanto la demanda como la oferta educativa, así como mejorar la capacidad institucional del sistema educativo hondureño.

Entre sus principales componentes se destacan la entrega de becas para estudiantes de secundaria, programas de tutorías en matemáticas y español; y el desarrollo de habilidades fundamentales como lectura, pensamiento lógico-matemático, competencias socioemocionales y digitales.

El diputado nacionalista Mario Pérez manifestó que estos fondos van dirigidos al sector educativo, en el área de infraestructura escolar en las áreas rurales.

Señaló que el BID está listo para donar 15 millones de dólares más de 10 millones de textos escolares que el gobierno ha mandado elaborar para repartirlos.

De su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, alegó que este financiamiento fue gestionado en el gobierno de Xiomara Castro y contribuirán al fortalecimiento del sistema educativo.

Aunque ironizó que el Partido Nacional se oponía a este préstamo el año pasado, pero que en la actualidad está apresurado en aprobarla. AG