CN aprueba permiso para que diputado liberal suplente sea vicepresidente de Banadesa

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este martes otorgar un permiso de ejercer su cargo como congresista al diputado suplente Mario Zaldana Jr.

Zaldana Jr solicitó al pleno de la cámara legislativa el permiso y otorgamiento de una licencia sin goce de sueldo mientras asume otras funciones.

El diputado liberal asumirá la vicepresidencia del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Zaldana Jr es el diputado suplente de uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Jhosy Toscano, que fue electo por el departamento de Francisco Morazán. AG