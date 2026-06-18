CN aprueba licencia para consejeras López y Hall y nombra a sus sustitutos; Arístides Mejía asume en el TJE

Tegucigalpa – El Congreso Nacional eligió la noche de este miércoles a los miembros sustitutos de Cossette López y Ana Paola Hall en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de aprobarles una licencia para que ambas ocupen cargos en el servicio exterior.

– Además se nombraron a Arístides Mejía en sustitución de la fallecida Mirian Barahona el el TJE y a Juan Pablo Hernández en la Unidad de Política Limpia de forma interina.

Los escogidos de manera interina son Eduardo Fuentes (actual comisionado de la Unidad de Política Limpia) y Aixa Zelaya.

Ambos sustituyen a López y Hall, que solicitaron licencia por el período de un año para vacar de sus cargos en el órgano electoral y asumir una función diplomática.

Igualmente, el diputado Antonio Rivera presentó una moción respaldada por 93 diputados para nombrar a Arístides Mejía en sustitución de la fallecida Mirian Barahona el el TJE y a Juan Pablo Hernández en la Unidad de Política Limpia de forma interina por Eduardo Fuentes.

En el caso de Cossette López asumiría el cargo de embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Hall como representante en España a partir del 1 de julio.

Cabe recordar que tanto Fuentes y Zelaya se encuentran en la nómina de 12 aspirantes para asumir uno de los cargos vacantes en el pleno del CNE.

(LEER): Congreso conoce listado de aspirantes finales a cargos en el CNE y TJE

Fuentes tiene previa experiencia en el CNE al ser el codirector del CNE, siendo uno de los allegados más cercanos a López, y actualmente es comisionado de la Unidad de Política Limpia.

Mientras que Aixa Zelaya fue precandidata a designada presidencial del Partido Liberal durante la candidatura de Yani Rosenthal en las elecciones generales de 2021. AG

Moción Nominativa

Nombrar a los ciudadanos:

1. Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario interino del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).



2. Juan Pablo Hernández como comisionado propietario de la Unidad de Política Limpia.



3. Aixa Zelaya Gómez como consejera propietaria interina del Consejo Nacional Electoral (CNE).



4. Eduardo Enrique Fuentes como consejero propietario interino del CNE.