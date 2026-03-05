CN aprueba condecoración a consejeros del CNE, magistrados del TJE, embajadores de Francia y UE

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles condecorar a autoridades de órganos electorales y dos diplomáticos por su defensa de la democracia hondureña en el proceso electoral 2025.

Los condecorados fueron los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona con el grado “La Gran Cruz Placa de Oro”.

También fueron condecorados los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Asimismo, fueron homenajeados con esta condecoración el embajador de Francia en Honduras, Cedric Prieto; y el de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier.

El dictamen indicó que estos personajes aportaron al fortalecimiento democrático de Honduras con su rol profesional, ética pública y desempeño.

El secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, manifestó que esta condecoración puede ser vista como un tema personal, pero que estos personajes defendieron la estabilidad del país.

Pidió que la condecoración debería abarcar al representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, criticó que el hemiciclo no siga contando con sistema de votación electrónico.

Cuestionó que se quiera juramentar a personajes que solicitaron permiso de licencia no remunerable de sus cargos en el CNE.

La diputada nacionalista María José Sosa reprochó a Noé Pino porque validó muchas decisiones ilegales, y que estos personajes defendieron la institucionalidad hondureña pese al atropello del proceso.

Pidió a los diputados de Libre que revisen sus acciones en el pasado antes de exponer en el hemiciclo legislativo sus argumentos con tono de cinismo e hipocresía.

Mientras que el jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchame, señaló que esta decisión no contará con la participación de este partido político. AG