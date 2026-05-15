CN aprobó ampliación de contratos para modernización de servicios migratorios

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó el jueves de esta semana dos adendas al contrato firmado entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la empresa International AFIS Development Honduras S.A., y la sociedad mercantil Idemia Identity France S.A.S. para desarrollar el proyecto del suministro e implementación del Sistema Integral Migratorio (SIM) y dos contratos de prestación de servicios.

– El objetivo es fortalecer procesos de control migratorio, emisión de pasaportes, registro de extranjeros y seguridad documental.

El decreto está orientado a la aprobación de las adendas 4 y 5 del contrato de suministro de hardware y software e insumos para la implementación del SIM, el cual recibió el apoyo unánime de los diputados del Poder Legislativo.

Asimismo, el pleno de diputados aprobó dos contratos de prestación de servicios; el primero es para el suministro de servicios suscrito por el INM y la empresa Navega SA. de SV. para la adquisición de licencias de aplicaciones para continuar modernizando esa institución.

Entre esas herramientas están Office 365 E3 con Teams, licencias Office E5 no Teams, licencias Microsoft 365 Business Básico, licencias E1 no Teams Exchange online plan 1/50 GB, licencias E1 no Teams Exchange online plan 2/100 GB, licencias Microsoft Teams Essentials, licencias Microsoft Teams Enterprise y licencias Microsoft 365 Business Standard, para el INM.

El segundo contrato aprobado es para los servicios suscritos por INM y la empresa Cable Color para la contratación del servicio de redundancia de enlace de datos para delegaciones y oficinas migratorias.

La vicepresidenta del Congreso Tania Pinto recordó que el INM posee competencia legal para desarrollar, implementar y administrar sistemas tecnológicos orientados a fortalecer los procesos de control migratorio, emisión de pasaportes, registro de extranjeros y seguridad documental, conforme a las facultades conferidas por la Ley de Migración y Extranjería y demás normativa aplicable.

Refirió que, para el cumplimiento eficaz de sus funciones, Migración requiere contar con herramientas tecnológicas actualizadas, seguras y con licenciamiento oficial, que garanticen la protección de datos, la continuidad operativa y la interoperabilidad con otras instituciones nacionales e internacionales. JS