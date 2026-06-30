CN agenda juramentación de autoridades electorales interinas y debate de reformas eléctricas para esta semana

Tegucigalpa – Las vicepresidentas del Congreso Nacional Tania Pinto y Lissi Matute Cano, junto a la prosecretaria Ariana Banegas, presentaron este martes la agenda legislativa que será discutida por el pleno durante las sesiones de esta semana, la cual incluye reformas a leyes de protección social, proyectos en materia de salud, energía, cambio climático, infraestructura educativa y contratos financiados con organismos internacionales.

En conferencia de prensa, las autoridades legislativas informaron que la programación contempla iniciativas orientadas a fortalecer la atención a sectores vulnerables, modernizar la legislación nacional y dar continuidad a proyectos de inversión pública.

La vicepresidenta Matute Cano informó que en la sesión de este martes el pleno tomará la promesa de ley a Aixa Zelaya y Eduardo Fuentes como consejeros propietarios interinos del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como a Juan Pablo Hernández como comisionado propietario interino de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF).

Reformas para fortalecer la protección social

Entre los dictámenes que conocerá el pleno figura una reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, la cual modifica varios artículos e incorpora nuevas disposiciones para fortalecer este marco legal.

Asimismo, será discutida una iniciativa para asignar de forma permanente tres millones de lempiras anuales al Centro de Rehabilitación Integral Paceño (CRIP), con el objetivo de ampliar y garantizar la continuidad de los servicios de rehabilitación dirigidos a personas con discapacidad.

También será sometida a discusión la Ley para la Prevención y Eliminación del Cáncer Cervicouterino en Honduras, que propone declarar de interés público y prioridad nacional las acciones encaminadas a prevenir y eliminar esta enfermedad en el país.

La vicepresidenta del CN, Tania Pinto.

Turismo, cultura y cambio climático

La agenda incluye además el proyecto de ley para declarar Ciudad Turística y Cultural al municipio de Campamento, Olancho, en reconocimiento a su desarrollo comercial, económico, turístico y cultural.

Los diputados también conocerán la Ley Marco contra los Efectos del Cambio Climático en Honduras, iniciativa orientada a establecer un marco legal para enfrentar los impactos del cambio climático en el territorio nacional.

El pleno continuará con la discusión de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, iniciativa que busca reestructurar y modernizar distintos aspectos del funcionamiento del subsector eléctrico.

Asimismo, será discutida la reforma a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev), relacionada con el funcionamiento del Comité Nacional, los requisitos para sus integrantes, la suspensión temporal y los mecanismos de remoción.

También figura en agenda un Decreto Especial Temporal de Regulación Extraordinaria y Depuración de Bienes Inservibles Municipales, el cual será debatido en segundo debate.

Contratos para educación, salud e inversión pública

La prosecretaria Ariana Banegas informó que el Congreso conocerá nueve enmiendas remitidas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)/Red Solidaria, financiadas con recursos externos, destinadas a proyectos de infraestructura educativa en los departamentos de Copán, La Paz, Lempira y Ocotepeque, así como la construcción de la Sala de Neonatología del Hospital Escuela.

Además, el pleno discutirá diez contratos suscritos por la Sedesol, cuyos efectos se extenderán al actual período de Gobierno.

La agenda también incorpora diez contratos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), tres contratos suscritos por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y contratos vinculados al Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera, financiado mediante un préstamo internacional.

Asimismo, los diputados conocerán un convenio contractual suscrito entre la Dirección de Gestión por Resultados (Diger) cuya vigencia será extendida hasta junio de 2027.

Reconocimiento a deportista hondureño

Como parte de la agenda legislativa, el Congreso Nacional también discutirá el otorgamiento de una Medalla y Pergamino Especial al corredor Eduar Javier Raudales Banegas, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su contribución a la proyección positiva de Honduras en el ámbito nacional e internacional. JS