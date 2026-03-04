CMH y Sesal avanzan en diálogo sobre aumento presupuestario y fortalecimiento de residencias médicas 

Tegucigalpa – En una reunión sostenida entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal), se abordaron temas clave como plazas pendientes, pagos atrasados, mejoras salariales y el incremento del presupuesto destinado al sector salud y particularmente para las residencias médicas en el país.

El presidente del CMH, Samuel Santos, informó que existe una propuesta de aumento de aproximadamente 12 mil millones de lempiras al presupuesto de Salud contemplado para este año. Destacó que dentro de ese incremento se proyecta un aumento del 30 % en el presupuesto dedicado a las residencias médicas.

“Es positivo que se contemple un 30 % más de dinero para residencias médicas, ya que esto amplía las posibilidades de formación en especialidades en Honduras”, expresó Santos, señalando que el fortalecimiento de las residencias permitirá mayor cobertura de especialistas en el sistema sanitario nacional, que es una carencia real.

En cuanto a la denominada cuota partidaria, el titular del CMH indicó que si bien es cierto se había denunciado, según lo acordado en la reunión, la Secretaría de Salud aclaró que no es obligatoria y que no generará repercusiones políticas para los profesionales del sector y no han girado ninguna circular con dicho tema.

El objetivo común: la salud del pueblo

Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, calificó el encuentro como una mesa de diálogo “amena, cordial y respetuosa” con el gremio médico. Además, informó que ya fue presentado el reglamento del Decreto de Emergencia en Salud y que se entregó un borrador al CMH para que ambas partes acompañen y fortalezcan el proceso.

“Colegio Médico y Secretaría de Salud tenemos un objetivo común: la salud del pueblo hondureño”, manifestó Midence.

Respecto al presupuesto para continuar con la construcción de los ocho nuevos hospitales, el funcionario explicó que ya existe un presupuesto aprobado desde la administración anterior y que, junto con el CMH, se han identificado las necesidades de personal que requerirán estos centros asistenciales.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener el diálogo abierto para garantizar mejores condiciones laborales para el personal sanitario y fortalecer la atención en el sistema público de salud. LB