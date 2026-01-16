CMH tiene buenas expectativas en el sector salud con llegada de nuevo gobierno

Tegucigalpa – El doctor Óscar Sánchez, portavoz del Colegio Médico de Honduras (CMH), dijo que como gremio los médicos tenemos una expectativa alta que la salud mejorará con la llegada del nuevo gobierno.

Sostuvo que ambas fórmulas presidenciales llevaban a un médico como designado y eso ha generado una buena expectativa donde se espera una buena gestión.

“A nivel general debe de haber un plan para sacar adelante la salud, incrementando el presupuesto para la sostenibilidad de los hospitales, la reestructuración debe de ser general”, indicó.

Afirmó que el 40% del presupuesto de los hospitales los consumen los pacientes con trauma por los accidentes viales, en ese sentido se necesita un hospital de trauma.

Señaló que la prevención es otra arista en la que se debe de trabajar.

En cuanto a la construcción de los hospitales anunciados por este gobierno no hay avances, más que en el de Roatán y Santa Bárbara.

Agregó que hay un déficit de enfermeras y de médicos, en Honduras solo hay 7 médicos por cada 10 mil habitantes cuando debería de ser 23 médicos por cada 10 mil habitantes, estamos en la cola en el área centroamericana.

“El colegio médico ha estado abierto para colaborar con las nuevas autoridades, que haya un buen plan de trabajo a largo plazo para salir de este caos en el que se encuentra la salud”, apuntó. IR