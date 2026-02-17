spot_img
Salud

CMH preocupado por falta de contratos, interinatos e incumplimiento de pago a médicos en varios centros asistenciales del país

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), expresó su profunda preocupación ante la falta de firma de contratos e interinatos y el incumplimiento en el pago a médicos que prestan servicios en distintos centros asistenciales del país.

La Junta Directiva calificó la situación como injustificable, al considerar que vulnera los derechos laborales del gremio y pone en riesgo la estabilidad del sistema sanitario nacional.

En ese sentido, el Colegio Médico exigió a la Secretaría de Salud una respuesta inmediata para regularizar los contratos pendientes y saldar los pagos atrasados en beneficio de la población hondureña. IR

