CMH insiste en falta de pago a centenares de galenos y aseguran continuarán con asambleas

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos reiteró este miércoles que sigue el incumplimiento de pago de salarios a centenares de galenos en el sistema pública, al tiempo que afirmó seguirán con las acciones gremiales hasta tener respuestas del gobierno.

– Este martes se reportan protestas de médicos en Choluteca y Olancho.

Santos cuestionó declaraciones de funcionarios que aseguran que las deudas han sido saldadas, señalando que la realidad es distinta. “Cuando el viceministro y una colega que es diputada dijeron que ya se habían cancelado los salarios cayó aquel vendaval de colegas que dicen que les deben cuatro, tres y hasta dos meses”, expresó.

El dirigente gremial detalló que alrededor de 600 médicos que laboran en el sistema descentralizado, especialmente en zonas rurales de departamentos como Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, La Paz, Olancho y Francisco Morazán, no han recibido salario en lo que va del año. Incluso, denunció que muchos no han firmado contrato y permanecen sin ingresos todo este año.

Ante esta situación, Santos defendió el derecho de los médicos a exigir el pago de sus salarios, subrayando que son trabajadores asalariados con responsabilidades familiares. “Pretenden que trabajemos sin salario y que no digamos nada”, reclamó.

En el contexto del próximo Día Internacional del Trabajo, el presidente del CMH hizo un llamado al gobierno para que atienda las demandas del sector. “Esperamos que el presidente se lleve la mano a la conciencia y piense en los médicos trabajadores que sostienen el sistema de salud”, manifestó.

Presupuesto en salud

Sobre la aprobación –anoche en el CN– de un incremento de más de 2 mil millones de lempiras en el presupuesto para el sector salud, Samuel Santos consideró que la medida es insuficiente. Explicó que el sistema sanitario enfrenta un déficit presupuestario que supera los 20,000 millones de lempiras, lo que limita la capacidad de mejorar la atención.

Recalcó que “para la salud pública no hubo ningún cambio, quedamos en lo mismo”.

“El déficit pasó de 20,000 a 22,000 millones de lempiras, por lo que seguimos en la misma situación”, indicó. A su criterio, el presupuesto ideal para la Secretaría de Salud en 2026 debería rondar los 59,000 millones de lempiras.

Asimismo, advirtió que, de mantenerse el ritmo actual de contratación, el país tardaría hasta 18 años en alcanzar una meta de 23 mil médicos, lo que evidencia el rezago estructural del sistema sanitario público hondureño.

En cuanto a los avances en las mesas técnicas con autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras, Santos señaló que se ha logrado evidenciar irregularidades en despidos. Adicionó que más de 800 médicos fueron cesados y tras las revisiones se ha iniciado el proceso de reintegro de más de 100 profesionales.

Puntualizó que en instituciones como el Hospital Militar, la Policía Nacional y centros penitenciarios no respetan las bases salariales de los galenos, pagando sueldos por debajo de lo establecido, lo que agrava aún más la crisis laboral en el sistema de salud. JS