CMH exige investigación y advierte suspensiones por nombramientos irregulares de médicos en sector público

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, expresó su preocupación e indignación ante la información que circula sobre supuestos aumentos salariales irregulares en el sector público, en los que se estaría señalando a miembros del gremio médico.

Santos aclaró que, de confirmarse los hechos, no se puede responsabilizar al Colegio Médico como institución, ya que se trataría de actuaciones individuales de algunos profesionales. “El Colegio Médico no es un ente contralor, no le corresponde investigar ni juzgar; nuestra función es gremial y ética, pero no administrativa”, enfatizó.

El dirigente gremial hizo un llamado directo a los entes contralores del Estado y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realicen una investigación exhaustiva, se deduzcan responsabilidades y se castigue conforme a la ley a quienes resulten culpables.

“Exigimos que se investigue y se castigue. Si se demuestra que existen médicos involucrados en estas irregularidades, el CMH actuará de acuerdo con su reglamento interno y esos miembros serán suspendidos por el doble de la sanción que impongan las autoridades competentes”, advirtió Santos.

El pronunciamiento del CMH, se da en el marco de la información que salió a luz en relación con el autonombramiento de la exministra de Salud Carla Paredes, en un puesto de guardia de un médico general, con salario de un galeno especialistas más de 105 mil lempiras.

Además, se hizo de forma irregular porque dicho nombramiento se dio cuando ella aún era ministra y renunció antes de lo que correspondía para supuestamente tomar posesión de su plaza en el Hospital de San Lorenzo, donde no aparece en el rol de guardias.

Asimismo, recordó que el salario base de un médico en el sector público ronda los 36 mil lempiras, por lo que consideró inaceptable que se realicen nombramientos o incrementos salariales fuera del marco legal, solo por tener poder o influencias.

Finalmente, el presidente del CMH subrayó que los médicos están llamados a actuar con transparencia y responsabilidad, ya que cualquier conducta irregular daña la imagen del gremio y afecta la confianza de la población en el sistema de salud.LB