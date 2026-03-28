CMH denuncia despido de médicos en plena crisis en el sector sanitario

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, criticó a las autoridades gubernamentales por despidos de galenos en el sistema sanitario.

Lamentó que varios médicos han recibido mensajes de WhatsApp y llamadas donde se les notificó su despido.

Señaló que esta forma de realizar los despidos no es la correcta.

Afirmó que los médicos que están recibiendo sus despidos pertenecen a todos los hospitales del país, en medio de una crisis sanitaria.

Reiteró que los procedimientos que está implementando este gobierno no son los correctos para despedir a los galenos de las 20 regiones sanitarias.

“Estamos en una crisis sanitaria, no se puede estar despidiendo a los médicos, esto es persecución política porque son los galenos que contrató el gobierno anterior”, arguyó.

Sostuvo que los médicos más de tres mil 500 siguen sin recibir su sueldo por tres meses y lo que están recibiendo son despidos.

Apuntó que los médicos despedidos están en áreas como ginecología, cirugía, todos los médicos son asistenciales independientemente que estén en una función administrativa. IR